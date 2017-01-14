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Tarım Bakanlığı Nutella Hakkında kararını verdi

Tarım Bakanlığı Nutella Hakkında kararını verdi
14 Ocak 2017 Cumartesi 17:08:23

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Avrupa'da Nutella hakkında çıkan şok kararla, Nutella Avrupa'da marketlerin raflarında indirilmişti. Türkiye'de Tarım Bakanlığı harekete geçti. ve Nutella hakkında kararını verdi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Nutella’nın Avrupa’da raflardan indirilmesine neden olan raporu inceleyip ulaştıkları sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi

Nutella’nın palmiye yağında kanserojen bulunduğu gerekçesiyle Avrupa’da raflardan indirildiği yönündeki haberler Türkiye’de de yakında izleniyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA) konuyla ilgili raporunu değerlendireceğini ve sonucu kısa sürede paylaşacaklarını söyledi.

Tarım Bakanlığı Nutella Hakkında kararını verdi nutella
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