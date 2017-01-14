A Milli Takımını Çalıştıracak Yeni Hoca belli oldu

Ergin Ataman'ın ayrılışının ardından başantrenör arayışlarını sürdüren Türkiye Basketbol Federasyonu, milli takımın başına Beşiktaş'ın koçluğunu yapan Ufuk Sarıca'yı getiriyor



A Milli Takım'da Ergin Ataman'dan sonra yeni başantrenör Ufuk Sarıca oluyor...



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman arasında yapılan görüşme sonrasında Ufuk Sarıca'nın hem A Milli Takım hem de Beşiktaş baş antrenörü olarak görev yapması konusunda anlaşıldı.



Sarıca'nın milli takım başında 4 yıl boyunca görev yapacağı öğrenilirken imzaların önümüzdeki hafta atıalcağı belirtildi. Konu hakkında resmi açıklamanın da yakın bir zamanda yapılması bekleniyor.



ERGİN ATAMAN'IN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ



Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde Litvanya'nın Zalgiris ekibini 87-79 yendikleri maçın ardından A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevi için teklif alıp almadığına yönelik bir soru üzerine, "Hayırlısı olsun. Milli takım konusunda konuşmak istemiyorum. Aslında konuşacağım çok şey var ama bunu daha sonraya saklıyorum." diye konuştu.

KAYNAKSPORX