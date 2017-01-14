 Yukarı Çık

Yine saldırı, yine ölüm!

Yine saldırı, yine ölüm!
14 Ocak 2017 Cumartesi 16:30:50

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Evlere düzenlenen saldırılar sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Irak'ın Musul kentinin kuzeyinde, uluslararası koalisyon güçlerine ait olduğu ileri sürülen savaş uçaklarının hava saldırısı neticesinde 12 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak ordusunda görevli Albay Abdulmelik Hüseyin el-Meşhedani, yaptığı açıklamada, "Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Musul'un kuzeyindeki El Arab semtinde yer alan üç evi 5'er defa hedef aldı." şeklinde konuştu.

Hava saldırısı neticesinde aralarında 4 çocuğun da bulunduğu toplamda 12 sivilin yaşamını yitirdiğini söyleyen Meşhedani, 18 kişinin yaralandığını, evlerin yıkıldığını, 8 aracın da zarar gördüğünü dile getirdi.

Meşhedani, yaralıların El Kundi bölgesindeki askeri üsse sevk edildiğini kaydetti.

Uluslararası koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Irak ırak ırak'ta hava saldırısı
Haber Sitesi
Kategoriler