Müjde...12 uzman yardımcısı alınacak!

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, 12 uzman yardımcısı alacağını bildirdi.

YTB’den yapılan duyuruda, 12 uzman yardımcısı alımı için başvuruların 23 Ocak 2017'de biteceği belirtildi.

Başvuruların şahsen, elden veya posta yoluyla yapılabileceği ifade edilen duyuruda, alınacak personel sayısının 20 katı olan 240 kişinin YTB tarafından yapılacak olan yazılı sınava çağrılacağı aktarıldı. Bilgilendirmede, yazılı sınava girmeye hak kazanan 240 kişi içinden en başarılı 48 kişinin ardından sözlü sınava tabi tutulacağı kaydedildi.

Duyuruda, adayların KPSS puanlarının yanı sıra yabancı dil puanlarına da bakılacağı bilgisi paylaşıldı. Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Danca, Flamanca, Flemenkçe ve İsveççe dillerinden herhangi birinden en az YDS B veya eşdeğeri puana sahip olmaları şartının da bulunduğu belirtildi.

Başvuruların sona ermesinin ardından sınava çağrılacak adayların ve sınav yeri bilgilerinin "www.ytb.gov.tr" internet adresinden duyurulacağı aktarılan açıklamada, yazılı sınavın 4 Şubat 2017 tarihinde yapılacağı bildirildi.

