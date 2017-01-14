Musul'da DEAŞ'a karşı büyük başarı!

Irak güçlerinin Musul'un güneydoğusunda bulunan yerleşim yerlerinin tamamında kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Musul Operasyonlar Komutanı Abdulemir Yarullah Irak devlet televizyonunun haberinde yer alan açıklamasında, "Federal Polis Güçleri, koalisyon güçleri ve Irak uçaklarının hava desteğiyle Musul'un tüm güneydoğu bölgelerinde DEAŞ'a karşı kontrol sağlandı." ifadelerini kullandı.

Musul'un güneydoğusunu, Filistin, Somar, Domiz, Vahde, Misak, Selam, Yarımca ve Doğu Yarımca semtleri oluşturuyor.

Bazı devlet tesisleri DEAŞ'tan kurtarıldı

Terörle mücadele güçlerinde görevli Tuğamiral Gazi el-Akidi, terörle mücadele güçleri, 9'uncu Zırhlı Tümen ve Federal Polisin Dicle Nehri üzerindeki Hürriyet ve El-Atik köprülerinin yakınında DEAŞ mensupları ile gece şiddetli çatışmalara girdiğini ve sabaha karşı istihbarat müdürlüğü karargahı ile El-Futuvva okulunda kontrol sağlamayı başardığını kaydetti.

Çatışmalarda Irak ordusundan 3 askerin yaşamını yitirdiği, bazı askerlerin yaralandığını belirten Akidi, DEAŞ'ın kayıplarının çok olduğunu ve Irak güçlerinin ilerlemeye sürmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısı konusunda net bir sayı vermenin mümkün olmadığını söyledi.

Akidi, Irak güçlerinin son 24 saatte Musul'un kuzeyinde El-Maliyye ve Ed-Dubbat Mahallelerini, El-Mecmuatu es-Sekafiyye bölgesindeki Musul Üniversitesi'ni ve El-Faysaliyye Mahallesinin bir kısmını DEAŞ'tan kurtardığını aktardı.