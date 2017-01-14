Pazar yerinde saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib kentine bağlı Maarret el-Misrin kasabasında, pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırısı neticesinde 10 sivilin hayatını kaybettiği, 21'inin ise yaralandığı bildirildi.

Maarret el-Misrin'deki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yahya, yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna ait bir savaş uçağının İdlib'in kuzeyinde yer alan Maarret el-Misrin kasabasında pazar yerini bombaladığını dile getirdi.

Yahya, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin ise yaralandığını aktararak sivil savunma ekiplerinin yıkılan binaların enkazları altında kalanlara ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

Saldırı sonucu pazar yerinde dükkanların tamamının hasar gördüğünü vurguladı.

Suriye'de savaşan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Fakat rejim güçleri, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Barada Vadisi'nde, Dera ilinde ve Halep ilinin güney kırsalında ateşkes ihlallerini devam ettiriyor.