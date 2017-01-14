WhatsApp kullananlar! Aman dikkat!

Güvenlik açığı uzmanları tarafından WhatsApp kullanıcıları şifreleme sistemindeki açığın ifade özgürlüğü önünde büyük bir tehdit olduğu alanında uyarıldı.

Açık, California Üniversitesi'nde güvenlik araştırmacısı olan Tobias Boelter tarafından bulundu. Boelter, "Bir hükümet kuruluşu WhatsApp'tan mesajlaşma kayıtlarını açıklamasını talep ederse, anahtarlardaki değişiklikler sebebiyle etkili bir şekilde erişim izni verebilir" ifadelerini kullandı. Ortaya çıkan güvenlik açığı, dünya genelinde kullanılan uygulama genelinde gönderilen mesajların gizliliğini sorguluyor.

Whatsapp sahibi Facebook ise yazılanların bir başkası tarafından görülemeyeceğini savunuyor. Whatsapp, yazışmaları şifreleme teknolojisi ile kriptonize ederek gönderip, alıyor. Uçtan uca şifreleme iki kişinin mesajlaşmalarının sadece bu iki kişinin görmesine izin veren güvenli iletişimi olanak tanıyor.

WhatsApp, kullanıcılarının mesaj ekranlarında şifrelemeye ilişkin bilgiyi paylaşıyor.