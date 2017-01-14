Deniz Baykal'a Yapılan Komplonun İşte Detayları

Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen fezlekede, Deniz Baykal’ın seks kasetinin nasıl hazırlandığına ilişkin detaylar yer alıyor.

Çoğunlu polis olan şüphelilerin kaset kumpasları ile FETÖ’nün menfaatleri doğrultusunda iktidar, ana muhalefet ve muhalefet partilerini kontrol altına alarak, siyaseti dizayn etmek istediği belirtilen fezlekede, İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi ile Ankara Emniyet İstihbarat Şubesi’nde görevli emniyet müdürleri ile istihbarat polisinin komplonun merkezinde yer aldığı belirtiliyor.

Siyasetçilerin istihbarat polisleri tarafından nasıl takip edildiğinin grafiklerle ortaya konulduğu fezlekede, FETÖ’cü istihbarat polislerinin siyasetçileri hem dinledikleri, hem de izledikleri, hedef adreslere girip çıktıkları, komplonun kurulduğu tarih ve saatte de hedef evlerin etrafında bulundukları yine grafiklerle gösterildi.

Fezlekede, komployu kuran o dönemin istihbarat müdürlerinin, ABD’ye gittiği, söz konusu görüntüleri FETÖ’nün lideri Fetullah Gülen’e götürdükleri anlatılıyor.