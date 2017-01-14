Alacağı ücret dudak uçuklattı!

2000 yılında başlayan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını 14 yıl boyunca sunan Kenan Işık'ın geçirdiği rahatsızlıktan sonra ünlü isimler programı dönüşümlü olarak sunmuştu.

Zafer Ergin, İlber Ortaylı, Behzat Uygur, Haluk Bilginer gibi isimlerin ardından, Selçuk Yöntem sunucu koltuğuna oturmuştu.

Yöntem'in programdan ayrılacağını açıklamasından sonra, uzun süredir ekranlardan uzak kalan Murat Yıldırım'ın sunacağı programda, Yıldırım'ın alacağı ücret de belli oldu.

Posta'da yer habere göre, 25 Aralık'taki farklı düğün töreni ile gündeme gelen Yıldırım'ın yarışmadan aylık 150 bin TL alacağı iddia edildi.