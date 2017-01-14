Bitlis'ten acı haber! Şehit ve yaralılar var

Bitlis'ten acı şehit haberi geldi.

Bitlis'te Jandarma ekiplerince başlatılan operasyon alanında gece saatlerinde teröristlerle çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 uzman çavuş şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığunca 12 Ocak tarihinde başlatılan operasyonlarda 14 Ocak tarihinde PKK'lı teröristler ile çatışma çıktı ve Uzman Çavuş Samet Kaya ile Veysel Şirin şehit düştü. 2 asker yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı taradfından 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" alanında çatışma meydana geldiği ifade edildi.

Çatışmada Tatvan JÖH Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan askerin şehit olduğu ve 2 personelin hayati tehlikeleri olmayacak biçimde yaralandığı belirtilen açıklamada, operasyonun sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle beraber huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir." cümlesi kullanıldı.