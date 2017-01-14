Konya yolcusu kalmasın!

Galatasaray 17. hafta maçında Konyaspor'a konuk oluyor.Bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sarı kırmızılı ekipte kart cezalısı Yasin,Bruma ve Chedjou ile sakatlıktan yeni çıkan Tolga Ciğerci maçta forma giyemeyecek

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Maç saati yaklaşırken muhtemel 11'ler de belli olmaya başladı. Galatasaray takımının Konyaspor karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor;

Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Sneijder, Rodrigues, Podolski, Eren.