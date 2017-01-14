İşte Ekici'yi kadro dışı bırakan sözler!

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de oynamak için Trabzonspor başkanı Muharrem ustaya rest çekti.

Yıldız futbolcu Bursaspor deplasmanında birkaç Trabzon'lunun küfürlerine maruz kalınca tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü. Mehmet Ekici; “Ben Fenerbahçe'yi, Advocaat da beni çok istiyor. Sarı-lacivertlilerle anlaştım ve kendilerine kulübümün menfaatlerinin önemini ilettim. Siz de sözünüzü tutun, beni bırakın., Beşiktaş ortalığı karıştırıyor. Kendileri ile en son 1 ay önce görüştüm. Anlaştığım yönündeki haberler algı operasyonu… Fenerbahçe'ye söz verdim, bedeli ne olursa olsun sarı-lacivertli formayı giyeceğim. Ben Fenerbahçe ile anlaştım ve şimdi olmazsa sezon sonunda gideceğim. Kadro dışı kalsam da Beşiktaş'ı istemiyorum.'' dedi.