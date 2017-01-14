''Özür dilerim!''

Sezonun ikinci yarısına Bursaspor galibiyeti ile başlayan Trabzonspor'da maç sonu açıklamalarda bulunan Olcay Şahan, çarpıcı ifadeler kullanırken taraftarlardan özür diledi.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamalarda; "Çok iyi mücadele ettik. İlk dakikadan itibaren kazanmak istediğimizi sahaya yansıttık. Maç hep kontrolümüzde geçti. Ben takıma tam adapte olamadım daha. Bir pozisyonu değerlendiremedim, taraftarlardan özür diliyorum. Ben Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Saha içinde paslaşmamız falan daha zaman alacaktır, daha iyi olacaktır. Yarın sabah Nevzat Demir'de takım arkadaşlarım ile vedalaşacağım, nasıl veda olacak merak ediyorum. Onları özleyeceğim" dedi.