Messi'yi Eleştirdi İşinden Oldu!

Barcelona'da, Arjantinli yıldız Messi hakkında yaptığı açıklamadan dolayı İspanya Futbol Federasyonu ile ilişkilerden sorumlu yöneticinin görevine son verildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Barcelona Kulübü, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile ilişkilerden sorumlu yöneticisi Pere Gratacos'un görevine son verdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, RFEF'in binasında düzenlenen İspanya Kral Kupası çeyrek final kura çekimi sonrasında Gratacos'un bir televizyon kanalına demeç vermesi üzerine görevinden alındığı bildirildi.

İspanyol temsilcisi, Gratacos'un söz konusu demeçte kulüple bağdaşmayan, kişisel görüşlerini söylediğini vurguladı.

Ayrıca, Gratacos'un görevden alınma kararını veren Barcelona Sportif Direktörü Albert Soler'in bundan sonra RFEF ile ilişkilerden de sorumlu olacağı kaydedildi.