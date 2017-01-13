İzmir'de Sıcak Saatler! Polis Harekete Geçti

İzmir'in Buca ilçesinde pompalı tüfekle etrafa rastgele açan bir kişi polis ekiplerini harekete geçirdi.

İZMİR'DE KORKU DOLU DAKİKALAR

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna edilmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Akıncılar Mahallesi'nde oturan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkondan dışarıya ateş açtı.



Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. Polis araçlarından anonsla vatandaşlardan pencerelerden uzak durmaları, sokağa çıkmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açtı.



Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Zanlıyı ikna etmek için polisin yürüttüğü çalışma devam ederken İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi.