Üniversitede Terör Operasyonu! 26 Öğrenci Gözaltında

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen terör operasyonunda 26 öğrenci gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTEDE TERÖR OPERASYONU

Düzce Üniversite kampüsünde düzenledikleri izinsiz gösteride "terör örgütü propagandası" yaptığı iddia edilen 26 öğrenci gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir yıl önce Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi içerisinde izinsiz gösteri yaptığı, gösteri sırasında terör örgütü PKK lehine slogan attığı ve çeşitli pankartlar taşıdıkları iddia edilen 60 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından söz konusu 60 kişinin ikametlerinin tespitinin ardından operasyon başlatıldı.

Operasyonda 26 öğrenci gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.