"Rum Tarafının Haritası Kabul Edilemez"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde Kıbrıs Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

"ÇALIŞMALARIN SON AŞAMASINA GELDİK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Gerçekten kabul edilecek bir harita değil, bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz." dedi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs sorununa çözüm getirmek için Birleşmiş Milletler gözetiminde pazartesi başlayan Cenevre müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.





Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak için 18 Ocak'ta devam edecek konferansta kendisinin Müzakereci Özdil Nami tarafından temsil edileceğini kaydeden Akıncı, tarafların yanı sıra garantör temsilcilerinin konferansa katılacağını belirtti.



"Kıbrıs Türk tarafı adına 20 aydır sürdürdüğümüz bu çalışmaların son aşamasına geldik." diyen Akıncı, henüz çözüme ulaşmamış konular bulunduğunu fakat bu konuların son aşamada çözüme ulaştırılacağına dikkat çekti.