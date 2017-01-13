Dünya Altın Konseyi Açıkladı! "Daha da Artacak"

Dünya Altın Konseyinin "2017 Görünümü Küresel Ekonomik Trendler ve Altına Etkileri " raporu yayımlandı.

DÜNYA ALTIN KONSEYİ'NDEN ŞOK RAPOR

Dünya Altın Konseyi, artan politik ve jeopolitik risklerin, kurlardaki değer kaybının, artan enflasyon beklentilerinin, hisse senedi piyasalarındaki aşırı değerlenmelerin, Asya piyasalarındaki büyümenin ve yeni pazar alanlarının açılmasının bu yıl altına olan talebi artıracağını açıkladı.

Raporda, birçok yatırımcının altın piyasasına geri dönüş yaptığı belirtildi.

Doların bu yıl altına olan talebi sınırlandırabileceğine dair endişelerin olduğu ifade edilen raporda 6 faktörün bu yıl altına olan talebi artıracağı aktarıldı.



Raporda ayrıca, artan politik ve jeopolitik risklerin, kurlardaki değer kaybının, artan enflasyon beklentilerinin, hisse senedi piyasalarındaki aşırı değerlenmelerin, Asya piyasalarındaki büyümenin ve yeni pazar alanlarının açılmasının da bu yıl altına olan talebi destekleyeceği dile getirildi.