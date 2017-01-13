9. Madde 343 Oy İle Kabul Edildi!

TBMM'de görüşülen Anayasa değişiklik teklifinde 9. madde 343 oyla kabul edildi.
9. MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda görüşülen Anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu"nu düzenleyen 9. maddesine 343 kabul, 137 ret oyu verildi.
Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.
Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.