Anlaşma Tamam! Dünya Devi Türkiye'de!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of China Turkey AŞ'nin gerekli sermaye şartı 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirdiğini ve faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapmasının beklendiğini duyurdu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 7. BANKASI

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük yedinci bankası olan Bank of China Limited (BoC) tarafından Türkiye'de faaliyet göstermek üzere banka kuruluşu için kendilerine başvuruda bulunulduğu açıklandı.

Başvuruya ilişkin değerlendirilme sonucunda BDDK'nın 2 Mayıs 2016 tarihli ve 6880 sayılı kararı gereğince BoC tarafından Türkiye'de 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsam dahilinde, Bank of China Turkey AŞ gerekli sermaye şartı olan 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası ödenmiş sermayeyi Türkiye'ye getirmiş olup, faaliyet izni için kısa süre içerisinde başvuru yapması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.