Zeytinburnu'nda Bilanço Ağırlaşıyor! "2 Ölü, 17 Yaralı"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Zeytinburnu'ndaki 8 katlı binanın çökmesinin ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini 17 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLADI: 2 ÖLÜ, 17 YARALI

Zeytinburnu'nda 8 katlı binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği söyleyen Vali Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok.

Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkaz arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir.

Binanın yıkımı ile ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları sebebiyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" diye konuştu.