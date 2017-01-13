İngiltere'den Türkiye ve Rusya'ya 'Ateşkes' Çağrısı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'deki ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmalarının önemli olduğunu söyledi.

BREXİT SÜRECİ BAŞLIYOR

May, İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarda bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Bill English ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Başbakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında May, Brexit sürecini başlatacak Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesini mart ayı sonundan önce işleteceklerini söyleyerek, "Gelecek hafta müzakerelerdeki amaçlarımızı açıklayacağım." dedi.

"TÜRKİYE VE RUSYA NÜFUZLARINI KULLANMALI"

Suriye konusunun da görüşmede ele alındığını ifade eden May, şöyle konuştu:



"Suriye'de geçen ay varılan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Astana'da bu ay yapılacak görüşmelerde uygun koşulları oluşturmak için Rusya ve Türkiye'nin ateşkese bağlı kalınması için nüfuzlarını kullanmaları çok önemli.

Müzakerelere geri dönülmesi için ortaya konulan tüm çabaları destekliyoruz. Çünkü, bu korkunç savaşa son vermenin tek yolu, gerçek ve kapsayıcı siyasi bir çözüme geçiş süreci sağlamaktır."diye konuştu.