Merkez Bankası'ndan Flaş Karar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini 16 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplam 11 milyar liraya düşürdü.

FLAŞ DÖVİZ HAMLESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Türk Lirası Likidite Yönetimine' ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre; Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri 16 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 11 milyar TL'ye düşürüldüğü bildirildi.





Gerekli görüldüğü takdirde Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında Merkez Bankası tarafından yapılan fonlama tutarı sınırlandırılabileceği belirtilirken, bankaların gün sonunda kalan likidite ihtiyaçlarını TCMB'nin Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranından limitsiz olarak karşılayabilmelerinin mümkün olduğunu ifade edildi.