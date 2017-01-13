AK Parti'den Flaş Açıklama: "Erken Seçime Hazırız"

Başbakan Yardımcısı Kaynak, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, "AK Parti her zaman seçime hazırdır" dedi.

"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE GEÇİYOR"

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak, Meclis'teki gerginliğin anlaşılabilir bir tarafı bulunduğunu belirterek, "Türkiye şu andaki parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyor. Bu bir yönetim sistemi değişikliğidir, bunun tartışılıyor olması gayet normaldir." ifadesini kullandı.

Erken seçim tartışmalarının sorulması üzerine ise Kaynak erken seçimin, Meclis çalışamaz hale geldiğinde, kriz çıktığında, hükümetin güvenoyu alamadığı ve bütçesinin onaylanmadığı durumlarda gündeme gelebileceğini söyledi.

"AK PARTİ HER ZAMAN SEÇİME HAZIRDIR"

Kaynak, şuan ortada bu durumların bulunmadığını, Başbakan Binali Yıldırım'ın da erken seçimin gündemde olmadığını her zaman söylediğini vurgulayarak, "Siz, bu paketi, teklifi geçiremediniz, seçim zorunlu oldu' demek doğru değil.

AK Parti her zaman için seçime hazırdır. Bu seçimden endişe ettiğimiz için değil, ben içinde bulunduğumuz siyasi ortamın seçimi gerektiren şartları taşımadığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.