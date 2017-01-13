Şırnak'tan Acı Haber: 1 Asker Şehit Oldu!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir asker, kışla içerisinde zırhlı aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada şehit oldu.

ZIRHLI ARAÇ KAZASI

Olay, bugün 15.30 sıralarında, Silopi ilçesinde bulunan Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlasında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, 172. Zırhlı Tugay Hudut Tabur Komutanlığı emrinde görevli olan bir astsubay başçavuş, kirpi adlı zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı asker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.