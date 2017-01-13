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HDP Diyarbakır milletvekiline 4 yıl hapis!

HDP Diyarbakır milletvekiline 4 yıl hapis!
13 Ocak 2017 Cuma 17:15:29

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HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan'e 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Cumhuriyet Savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Aydoğan'ın cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.Suçlamaları kabul etmeyen Aydoğan, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı iddialarına ilişkin savunmasında, "Be n bir milletvekiliyim. Partimizin genel kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, Aydoğan'a "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.

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