HDP Diyarbakır milletvekiline 4 yıl hapis!

"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan'e 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi
Cumhuriyet Savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Aydoğan'ın cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi.Suçlamaları kabul etmeyen Aydoğan, PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katıldığı iddialarına ilişkin savunmasında, "Be n bir milletvekiliyim. Partimizin genel kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda hareket etmek zorundayım." ifadelerini kullandı.
Mahkeme, Aydoğan'a "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak" suçundan oy çokluğuyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verdi.