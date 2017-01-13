İzdivaçta fena kıskançlık krizi!

Star TV ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la izdivaç programında kıskançlık krizi yaşandı ve tansiyon yükseldi. Kıskançlık krizlerine giren Baha hızlıca stüdyoyu bırakıp gitti.

KOLYE KRİZİ ALEVLEDİ!

Bir aralar büyük bir aşk yaşayan ve nişanlanan Naz ile Baha programda karşı karşıya geldi. Naz, Bakü'den gelen talibi Ali ile yeni bir aşka başlamıştı. Baha ilk olarak Naz Ali ile buluştuğunda bile kendi aldığı kolyeyi taktığını söyledi ve tartışmanın şiddeti arttı.

STÜDYOYU BIRAKIP GİTTİ

Yaşanan tartışma üzerine Ali, Naz'a kolye hediye etti ve onu dans için kaldırdı. Baha ise bir şey yapamadı ve kıskançlık krizlerine girerek stüdyoyu terk edip gitti.