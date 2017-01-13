Doğan Holding yöneticileri hakkında flaş gelişme!

FETÖ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ile eski yönetici Üzdiyen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan holding Baş Hukuk Müşaviri Ekrem Turgut Yücel ve eski yönetici Yahya Üzdiyen, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklandığı FETÖ soruşturması kapsamında 5 Ocak'ta gözaltına alınan Doğan Holding Baş Hukuk Müşaviri Yücel ve eski yönetici Üzdiyen'in emniyetteki işlemleri sona erdi.

Soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen iki zanlı, savcılıkça adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Ekrem Turgut Yücel ve Yahya Üzdiyen'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti. Adli kontrol hükümleriçerçevesinde, iki kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.