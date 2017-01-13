Zeytinburnu'nda bina çöktü! Ölü ve yaralılar var

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Zeytinburnu'nda bina çöktü ve yaralıların olduğu bildirildi. Hayatını kaybedenlerin olup olmadığı henüz belirlenmedi.

Enkaz altında kalanlar var, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Binanın çökmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

BİR YIL ÖNCE ÖNCE BOŞALTILMIŞTI

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, binanın bir yıl önce tahliye edildiğini ve 56 daire bulunduğunu belirtti. Zeytinburnu'nda çöken boş binanın 7 katlı olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...