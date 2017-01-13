Fransa'da büyük patlama! Şehir sallandı!

Fransa'da Marsilya'da şiddetli patlama yaşandı. Son dakika patlama haberleri sitemizde, Fransa'da son dakika patlama haberi.

Marsilya'da büyük bir patlama olduğu ifade edildi. AFP tarafından geçilen bilgiye göre patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Olay yerine çok sayıda ambulans sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri gönderildi.

ŞEHİR SALLANDI!

Fransa Marsilya'da gerçekleşen patlama sonrasında kent sakinleri sosyal medyadan bilgi verdi. Şiddetli patlamadan dolayı evlerin sarsıldığı bildirildi.

Fakat yerel medya, henüz polis ve itfaiyenin bir olayı rapor etmediğini aktarıyor.

Becker'in polis kaynaklarına dayandırılan haberde, askeri bir uçağın ses duvarını aşmasından ötürü sonik patlama yaşandığı ifade edildi.

Uçakların ses hızını aştığı anda oluşturduğu patlama sesi sonik patlama olarak adlandırılıyor.

Detaylar geliyor...

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