İşte Drogba'nın yeni takımı!

Dünya yıldızı Drogba'nın yeni takımı belli oldu. Drogba kariyerine Brezilya kulübü Corinthians kulübünde devam edecek.

Kendisine önerilen 1 yıllık sözleşme teklifine olumlu cevap veren Drogba Fransa'da Canal+'ya transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Yaşına rağmen kendisini çok iyi hissettiğini söyleyen Drogba, "Futbol oynamaya devam etmek istiyorum, kendimi iyi hissediyorum halen bacaklarıma sahibim ve tıpkı çocuk gibi topla oynamayı sürdürüyorum. Belki bacaklarım bana biraz kızacak ama kendimi bomba gibi hissediyorum" dedi.

Didier Drogba'nın yeni takımında ayda 150 bin dolar kazanacağı ifade edildi. 38 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından 2014-2015 sezonunu Chelsea'da geçirdi. Ardından MLS ekibi Montreal Impact'a gitti. Drogba son takımında 33 maçta 21 gol atmıştı.



