Altın zirvedeki yerini koruyor!

Altının gram fiyatı, hafta ilk gününden itibaren devam eden yükselişini koruyarak son işlem gününde yüzde 1 artşla 146 lira seviyelerinde değişiklik gösteriyor.

Serbest piyasada altının gramı, dün gün içinde uluslararası piyasada altının onsunun 1.200 doları aşması ve dolar kurunun yükselişinin etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 151,6 liraya ulaştı. Gram altındaki yükseliş, Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını fiyatının bir lirayı aşarak rekor seviyeye ulaşmasına sebep oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dün likiditeyi sıkılaştırma adımının ardından dolar/TL'nin gerilemesiyle düşüşe geçen gram altın, günü yüzde 2,4 azalışla 144,7 liradan kapattı.

Haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışa paralel yükseliş eğiliminde seyreden gram altın, saat 11.30'dan itibaren yüzde 1 artışla 146 liradan satılıyor. Şimdilerde ise Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan alıcı buluyor

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatındaki düşüşlerin kısa vadede 140 lira seviyesine kadar devam edebileceğini belirterek, bugün altının gram fiyatının 144-146 bandı, altının ons fiyatının ise 1.190-1.200 dolar arasında işlem görebileceği öngörüsünde bulundu.