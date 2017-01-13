Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan önemli açıklamalar geldi. Işık'ın açıklamalarına göre Emniyet'ten kovulan FETÖ'cüler askere alınacak.

Bakan Fikri Işık, "FETÖ soruşturması kapsamında emniyet teşkilatımızdan ihraç edilen kişilerin elbette ki askerlik yapma zorunluluğu var, bu mecburidir. Öncelikle sayı olarak bize şuan bildirilen 1590 kişi fakat çalışmalar sürdürülüyor. Tespitler oldukça askerlik görevini yapmaları için bu isimler bize gönderilecek. Biz de o isimlerin askere alınması için gereken çalışmaları sağlayacağız." dedi.

SİLAH VERİLMEYECEK!

Milli Savunma Bakanı Işık açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu isimler terör örgütü mensubudur ve bu yüzden ihraç edildi. 'Peki bunlar nasıl askerlik yapacak?' sorusu da çok önemli bir soru. Nasıl askerlik yapacakları alanında TSK'nın geçmişe dayanan ciddi bir birikimi bulunuyor. Şöyle ki, kamuoyunda eskiden 'sakıncalı piyade' olarak bilinen ve esasında askerlik yapması konusunda bazı sıkıntıların olduğu şahıslarla alakalı geri hizmet ve idari faaliyetlerde genellikle o kişiler görevlendirilecek. Nöbeti silahsız ve mühimmatsız şekilde tutacaklar. Bunun yanı sıra daima kontrol ve gözetim altında askerlik hizmetlerini yapacaklar."