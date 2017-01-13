UEFA o Türk takımını favori gösterdi!

Fenerbahçe Kulübü kurumsal yapıya fazlasıyla önem veriyor ve farklı bir kategoride Avrupa'da zirveye doğru ilerliyor. Sarı Lacivertli kulüp dijital ve sosyal medyada yatırımlarıyla dikkat çekmeye başladı, bu alanda çok hızlı gelişim gösteren Fenerbahçe, UEFA'nın dikkatini çekti.

UEFA'nın dijital medya bölümü Fenerbahçe ile iletişime geçti ve birçok önemli işbirliğine gidildi. En son Avrupa'nın en çok ziyaret edilen siteleri arasında 6. olan Fenerbahçe Kulübü; Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi dev takımlarla üst sıralarda yerini aldı.

UEFA, Fenerbahçe'nin bu alanlarda yapmış olduğu çalışmaları kulübe bildirdi.

UEFA’nın sosyal medya alanında yetkililere, “Fenerbahçe bizim için Real Madrid ve Barcelona takımları kadar önemli ve başarılıdır” ifadesini kullandığı öğrenildi.

Hatta Avrupa Ligi maçlarında birçok görsel alanında Sarı Lacivertli kulüp ile UEFA arasında birlikte işler de yapıldı. UEFA, Fenerbahçe Kulübü'nün birçok görselini örneklerini aldı.