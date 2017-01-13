Dolar ve Euro Yükseliyor! Peki Çare Ne?

Bu satırlar yazılırken 1 dolar 3.85 TL, 1 euro ise 4.06 TL’ydi. Tabii bu yükseliş, “batıyoruz mu” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Kimileri, yükselişte ekonomik verilerin önemli olduğunu savladı. Aralarında Mahfi Eğilmez’in de olduğu kimileri ise ekonomik dışı faktörlerin etkisini gündeme getirdi.

Peki neymiş ekonomi dışı faktörler?

Eğilmez. siyasete işaret ediyor ve şu çözüm önerisinde bulunuyor:

Yani, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin gündemde olmadığı günlere dönülmesi…

Demek ki öyle bozdurmayla falan da dolardaki yükselişin önüne bırakın geçmeyi, bozduranlar için büyük zararlar da söz konusuymuş.

Tahminler çok kısa sürede doların 4 liraya ulaşacağı yönünde.