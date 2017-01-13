TBMM, Anayasa Görüşmelerinde gazi oldu

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifinin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci maddeleri oylanırken AKP ve CHP milletvekilleri arasında yumruklar konuştu. CHP’li milletvekilli Fatma Kaplan Hürriyet darpedildi, AKP’li milletvekili Fatih Şahin’in burnu kırıldı.

Kavganın işaret fişeği, oy kullananları cep telefonuyla kaydeden CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in üzerine AKP Milletvekili Mustafa Elitaş’ın yürümesiyle atıldı.

Bunun üzerine ortalık ana baba gününe döndü:

CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Elitaş ile İdare Amiri Ahmet Gündoğan tarafından darp, cep telefonunun da gasp edildiğini söyledi. Fatma Kaplan Hürriyet konuşurken boynundaki darp izleri dikkat çekti.

Kavga sırasında AKP Milletvekili Muhammet Balta, bacağından ısırıldığını iddia etti. Balta’nın bacağını kimin ısırdığı bilinmiyor.

Kavgada AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in burnu kırıldı. Şahin, ameliyat edildi.

CHP milletvekilleri, kürsü işgali eylemi yaptı. Burada çıkan arbedede kürsü de kırıldı.

Bu arada, Meclis’te görüşülen 3. madde 341, 4. ve 5'nci madde ise 343 oy ile kabul edildi.