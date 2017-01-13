Acun Ilıcalı yine şaşırttı!

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından üç kızı ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Sevgilisi Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa'nın da ablalarıyla birlikte karede bulunduğu ilk fotoğraf herkesi şaşırttı.

Kızlarını boy sırasına göre dizen Ilıcalı en arkaya da kendisi geçti. Bu fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Şeyma Subaşı'ndan olan kızı Melisa ve Zeynep Ilıcalı'dan olan kızları Yasemin ve Leyla ile Acun Ilıcalı ilk defa hep birlikte fotoğraf paylaştı.

4 kızı olan Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'yu da geçtiğimiz aylarda evlendirmişti.