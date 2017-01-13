Rangelov; ''Klopp beni aradı!''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un Bulgar futbolcusu Dimitar Rangelov, 2009 yılında Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'ta yaşadıklarını anlattı. Transferinden Tecrübeli oyuncu transferinden kısa bir süre sonra bacağının kırılmasının kariyerinin dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Bulgar oyuncu açıklamasında, ''Hamburg menajerinden transfer için telefon bekliyordum, ancak birkaç gün arayan olmadı. Daha sonra çok şaşırtıcı bir şey oldu. Bir gün telefonum çaldı ve arayan Jürgen Klopp'tu. Bana, Borussia Dortmund'a gelip gelmeyeceğimi sordu ve ben de tabii ki 'evet' dedim. Bacağımın kırılması sebebiyle 3 ay futbol oynayamadım. Klopp da bana o dönemde yardımcı oldu. Muhtemelen o dönemde ayağım kırılmasaydı Avrupa'nın dev takımlarında olabilirdim'' diye konuşurken Galatasaray'lı Yasin Öztekin hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rangelov Yasin için şunları söyledi; "Yasin, o günlerde Dortmund'un ikinci takımında oynuyordu. A takımla antrenmanlara çıkıyordu. Gerçekten iyi bir oyuncuydu. Önemli yeteneklere sahipti ve bu yeteneklerini de herkese gösterdi. Umarım Galatasaray'da tekrar formunu yakalar ve takımına faydalı olur.''