O raporu hazırlayan MI6 Ajanı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın elinde olduğunu iddia ettiği “seks kaseti”yle ilgili 35 sayfalık raporu yazan ajanın kimliği ortaya çıktı: Eski MI6 görevlisi Christopher Steele…

Evet, Christopher Steele, söz konusu raporu (TIKLAYIN), Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti adaylığındaki rakibi Jeb Bush’un isteği ile hazırlamış,

1962 doğumlu Steele, Cambridge Üniversitesi’nden (Okulda sosyalist olarak biliniyor) mezun olduktan sonra MI6’e katılmış ve uzun yıllar özellikle dağılan SSCB ve daha sonra da Rusya üzerine uzmanlaşmış.

SSCB’nin istihbarat örgütü KGB tarafından yakınen takip edildiği belirtilen Steele, MI6'ten ayrıldıktan sonra kendisi gibi eski bir ajan olan Christopher Burrows ile Orbis adlı istihbarat şirketini kurmuş.

..Ve Steele, Jeb Bush’un isteği üzerine, Moskova’daki bağlantılarından aldığı bilgiler ve kendi araştırmaları ile Trump’ı şok eden o raporu kaleme almış.

Karısının ilt tanışma sonrasında soyadını hatırlayamayıp “Chris Her Neyse” (Chris Whatsit) olarak nitelendirdiği Steele, casusluk hayatı boyunca bu kod adıyla anılmış.