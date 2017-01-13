Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik tarafından ekmeğe zam açıklaması yapıldı.

Un fiyatlarına yüzde 9 oranında zam gelmesinin ardından bu durumun ekmek fiyatlarını da etkileyeceği söyleniyordu. 'Ekmek fiyatlarına zam gelecek' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Faruk Çelik, "Buğday ve un fiyatlarında zam olması, ekmeği etkilemez. Ekmeğe zammı gerektirecek bir artış değil" dedi.

Bakan Faruk Çelik, "Ekmek üretimi için iş yeri açma ruhsatı ibraz edemeyen, bakanlıktan kayıt belgesi alamayacak" cümlesini kullandı.