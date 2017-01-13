Tolgahan Sayışman'dan büyük sürpriz!

Tolgahan Sayışman, nişanlısı Almeda Abazi’ye hoş bir sürpriz yaparak nikâh tarihini güzel oyuncunun doğum gününe aldı. Abazi, 25 yaşına basacağı 13 Şubat’taki doğum gününde gelinlik giyecek.
Yakışıklı oyuncu, kasım ayında Abazi ile nişanlanmış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.
Bir hafta önce nikâh işlemlerini başlatan Sayışman, gün olarak güzel oyuncunun doğum günü olan 13 Şubat’ı seçerek ona sürpriz yaptı.
Sevgilisinin romantik sürprizini nikâh dairesine gidince öğrenen Almeda, çok mutlu oldu.
Sevinçten havalara uçtu
Günü almasının ardından Abazi ile birlikte nikâh dairesine giden Sayışman, memurun hangi günde evlenmek istediklerini sorması üzerine “13 Şubat’ta evlenmek istiyoruz” şeklinde yanıt verdi.
Şubat sonu veya mart başında evleneceklerini zanneden Abazi, tarihi duyunca sevinçten havalara uçtu.
Güzel oyuncu, sıkı sıkı sarıldığı nişanlısına “Beni çok duygulandırdın” diyerek teşekkür etti.