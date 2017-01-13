Ünlü oyuncu kansere yakalandı!

Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk'ın Sadri Usta'sı Ayberk Atilla kansere yakalandı.

Son olarak Seksenler ve Kiralık Aşk dizilerinde ekranlarda görünen usta oyuncu Ayberk Atilla Mesane Kanserine yakalandı.Hastanede müşaade altına alınan Atilla yaşadığı kanser hastalığı ile açıklamalarda bulundu.71 yaşındaki ünlü oyuncu; "Mesane kanserine yakalandım. Sadece mesane kanseri değil etrafa yayılmaya hevesli bir kanser. Doğal olarak kan değerlerim düşüyor. Patoloji neticesi geldi, kanserin türü de böylelikle belli oldu.Öncelikle kemoterapi tedavisi düşünülüyor ancak ben de kemoterapi tedavisine uzak bakıyorum. Tedavisiyle ilgili izlenilecek yol önümüzdeki günlerde netleşecek.'' dedi.

MESANE KANSERİ NEDİR?

Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir.