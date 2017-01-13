Öğrenciler dikkat! İşte yeni müfredat

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yeni müfredat taslağı açıklandı. İsmet Yılmaz, "Yeni müfredatın Eylül ayında başlamasını ön görüyoruz, yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçirilecek. Bu müfredat ile ders sayıları azalacak ve ders içerikleri sadeleşecek" dedi.

İşte İsmet Yılmaz'ın açıklamasından satır başları:

Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren, bu sene ve gelecek sene hiçbir öğrencimiz değişen müfredattan dolayı TEOG ve LYS'den etkilenmeyecektir.

Kamuoyunun görüşlerine sunulan yeni müfredatla alakalı bu süreçte, programlarla ya da ders programları ile alakalı söylenecek bir eleştiri varsa bu dönemde söylenmesini rica ediyoruz.

1. sınıf. 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni müfredatla eğitim görecekler.

Yarıyıl tatili için telafi eğitimi koymuyoruz. Tatil tatildir. Şubat'tan sonra okul tekrar başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde kayıpları telafi edecekler.

GÖRÜŞLERİ BEKLİYORUZ

Bugünden itibaren bir ay süre ile öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bir görüşüm var diyen herkesin görüş ve önerilerini bekliyoruz. Web sayfamızdan yeni müfredata ulaşabilirsiniz.

10 Şubat'a kadar bütün halkımız yeni müfredatla ilgili görüşlerini bize sunmalı.

53 FARKLI DERS

53 farklı dersle ilgili taslak programlar hazırlanmıştır. 19 farklı ders ilköğretim için, 34 farklı ders ortaöğretim için hazırlanmıştır. Bu taslaklar askıya çıkarılmıştır.

Bu programa 1000'in üzerinde arkadaşımız katıldı.

Genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde komisyonlar taslak programları hazırladı. Ülke genelinde uzmanlar girdi sağladı. Talim Terbiye Kurulu inceledi ve askı sürecine çıkarıldı.

Taslak programa hazırlanırken, öğretim programlarıyla ilgili çalışmaların başlangıcında üniversite eğitiminde ve günlük hayatında başarılı olmaları için bilgi ve becerileri öncelik edildi.

Dünya ölçeğinde eğitimde başarı göstermiş ülkerin tecrübelerinden faydalanıldı. Bunların ışığında bu taslak program milletimizin görüşlerine açıldı.

DERS SAATLERİ

Ders sayılarını henüz belirlemedik. Yeni müfredat Eylül ayında başlayacak yeni eğitim-öğretim yılından itibaren hayata geçecek. Yeni müfredat ile ders sayıları azaltılacak, ders içerikleri sadeleştirilecek.

Okullarımızdaki ders saatlerinin azaltılmasıyla ilgili bir çalışma yapılmamıştır, yapılmayacaktır. Ders saatlerini arttırmamız lazım. İçeriğinin azaltılması daha doğru diye düşünüyorum.

Gelen öneriler tartışılıp incelenecek. Kademeli bir geçiş yapacağız. 10 Şubat'tan 20 Şubat'a kadar Talim terbiye kurulunun onay süreci var ondan sonra kitap yazımlarına başlanacak.