Trump'ın Seks kasedi ile İlgili Raporda 15 Temmuz çıktı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ile ilgili bir seks kasetinin Rusya’nın elinde olduğuna ilişkin hazırlanan istihbarat raporunun yol açtığı deprem, uluslararası gündemi sarsmaya devem ediyor. İstihbarat raporundan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin de bir detay ortaya çıktı.

Bir İngiliz istihbaratçı tarafından hazırlandığı bildirilen raporda Trump’ın 2013 yılında Moskova’ya yaptığı ziyaret sırasında kaldığı otelde düzenlediği seks partisinin (“Golden Shower” performansı) görüntülerinin Rus istihbaratı FSB’nin elinde olduğu iddia ediliyor.

35 sayfalık raporda, Trump’a dönük olarak yapılan operasyonunu arkasında aslında Kremlin Sözcasa Dmitriy Peskov’un olduğu, bunun da Putin nezdinde yüksek sesle dile getiremese de rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

Putin’in, Peskov’un diğer bazı girişimlerinden de şikayetçi olduğu, sözcüyü görevden almayı düşündüğü bile raporda yer alıyor.

Söz konusu raporun 13'üncü sayfasının sonunda başlayan ve 14'üncü sayfada devam eden paragrafta ise Peskov’un adının Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde de geçtiği kaydedilerek şöyle deniliyor:

“Peskov’un bizzat kendisinin Türkiye’deki başarısız darbe kalkışmasıyla ilgili beceriksiz girişimi de yönetim tarafından yardım edilir bulunmadı.”

İngiliz istihbaratçı, bu cümlesinin sonuna “Daha fazla ayrıntı yok” notunu düşmüş.

İşte o ifadeler:

Buyrun, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soru işaretlerine bir katkı da Trump raporundan…