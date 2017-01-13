Erkek dergisi Maxim tarafından internet üzerinden yapılan bir anketle Rusya’nın en güzel kızı seçildi.

Oylamanın sonucunda eskiden Ukraynalı Nu Virgos grubunda bulunan ve sonrasında kariyerine yalnız başına devam eden 34 yaşındaki Vera Brejneva birinci oldu.

Instagram'da 6 milyon takipçisi olan ve dikkat çekici fotoğraflarıyla bilinen Brejneva, Rusya’nın öne çıkan diğer güzellerini de arkasında bıraktı.



Oylamada 30 yaşındaki şarkıcı Natalya Kristyakova Ionova da ikinciliğe yerleşti.



Glukoza, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in vaftiz kızı Kseniya Sobçak’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor.



' Rus Kim Kardashian ' olarak anılan ve Instagram’da 5 milyondan fazla takipçisi olan model Anastasya Kvitko da üçüncü oldu.