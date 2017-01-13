Ünlü popçu silikon taktırdı!

İrem Derici göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı. operasyonu kendisi gibi şarkıcı olan arkadaşı Gülşen'in doğum yaptığı hastanede gerçekleşince gizli operasyon açığa çıktı.

Bir yıldır fazla kilolarından kurtulmak için diyet ve spor yapan, son dönemde aşırı zayıflığıyla dikkat çeken İrem Derici, küçülen göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı.

Önceki gün yanına bir kaç yakın arkadaşını alıp Fulya Acıbadem Hastanesine giden Derici’nin gizli silikon operasyonu popçu Gülşen’in doğum yaptığı güne denk gelince deşifre oldu.

Aynı hastanede bebeğini kucağına alan Gülşen'i ziyarete gelenler İrem Derici'nin ekibini görünce gerçek ortaya çıktı.Arkadaşları ünlü popçunun silikon taktırmak için hastanede olduğunu açıkladı.