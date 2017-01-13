9 akademisyen daha gözaltında!

Şanlıurfa'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Harran Üniversitesinde görevli 9 akademisyen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda aralarında dekan yardımcısı ve öğretim görevlilerinin de bulunduğu 9 akademisyen gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.