İşte bir Zlatan İbrahimovic açıklaması daha!

Premier Lig'de Manchester United forması giyen İbrahimovic gösterdiği performansla kendini kanıtladığını söyledi. Zlatan, gol krallığında Diego Costa'nın ardından 2. sırada yer almanın önemsiz olduğunu, asıl önemli olanın şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Takım oyununun çok önemli olduğunu söyleyen Zlatan İbrahimovic şu şekilde konuştu:

"Goller atıyorum ve çok iyi performans gösteriyorum, arkadaşlarımı pozisyonlara sokarak yardımcı oluyor. Bu durum onlar için de geçerli, takım için mücadele edilirse herkesin performansı artar. Premier Lig'de ilk defa forma giyiyorum, ama ben İngiltere'yi 3 ayda fethettim."

Manchester United ligde 6. sırada yer alıyor ve Chelsea'nin 10 puan gerisinde. İbrahimovic ise toplam 28 maça çıktı, 28 maçta 18 gol attı ve 6 asist yaptı.