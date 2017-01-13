24 saattir cinayet işlenmedi!

Çeteler savaşının sürdüğü El Salvador'da 24 saattir hiç cinayet işlenmedi.Bu, Birleşmiş Milletler'in dünyada cinayet oranının en yüksek olduğu ülke ilan ettiği El Savador için oldukça şaşırtıcı bir durum.

Polis, Çarşamba gününün neden barışçıl geçtiği ve hiç şiddet olayı olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.Ancak yetkililer, çeteler arasında ateşkes sağlandığı iddialarını hızla yalanladılar.

El Salvador'un suç çeteleri, asıl olarak Salvadorlu göçmen çocuklarının, 1980'li yıllarda iç savaş çıkmasının ardından ülkelerini terk ederek Los Angeles'a gelmesiyle oluşmuştu.Savaş 1992'de sona erdi ve birçoğu ülkelerine döndü. Ancak döndüklerinde Los Angeles'ın çete kültürünü de birlikte getirdiler.