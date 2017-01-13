Dehşet anları! Balyozu kafasına indirdi

Hindistan'da yaşanan kan dondurucu olan Sih Bayramı'nda yapılan bir gösteride gerçekleşti. Dövüş sanatı ustası olduğu söylenen bir adam, yere yatan ve gözleri kapalı olan 2 gönüllü insanın etrafındaki meyveleri balyozla parçalamaya başladı fakat o esnada dehşet anı yaşandı.

BALYOZU KAFASINA İNDİRDİ

Daily Mail gazetesinin sitesinde yayınlanan görüntülerde, dövüş ustası olduğu söylenen adam yerde yatan gönüllülerin uzuvlarının yakınına konan hindistan cevizi ve karpuzları balyozla parçalamaya başlıyor. Etrafta da meraklı gözlerle gösteriyi izleyen bir kalabalık bulunuyor. Ancak dövüş ustası olduğu belirtilen adam elindeki balyozu yerde yatan adamın kafasına indirince olanlar oluyor.

DARBE ALAN ADAMIN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Şanssız adam alnına balyoz darbesini alınca yerinden sıçrayarak yan yatıyor. Etrafta bulunan insanlar şok oluyor ve yardıma geliyor. Görüntülerde kafasına balyoz darbesi yiyen adamın ayağa kalkıp kalabalık arasından yürüdüğü görülüyor. Fakat adamın akıbetinin ne olduğu henüz bilinmiyor.